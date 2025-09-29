Скидки
Экипаж Эдуарда Николаева выиграл баху «Холмы России»

Аудио-версия:
В понедельник, 29 сентября, завершилась баха «Холмы России», победителем которой стал руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Исход гонки решался на двух идентичных 77-километровых спецучастках на территории Мордовии.

Баха «Холмы России». Итоговая классификация (топ-5)

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – 1:27:23.
2. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +0:0:38.
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:2:07.
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:15:21.
5. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +0:18:21.

«Из-за задержки старта гонки на два часа сложилась непростая психологическая ситуация. Сложнее всех пришлось Сергею Вязовичу, открывавшему спецучасток. А главной задачей для нашей команды было постараться приблизиться друг к другу, проехать без ошибок, ровно и стабильно. Нам нужно было не только удержать позиции в общем зачёте, но и упрочить лидерство, с чем команда «КАМАЗ-мастер» справилась. На бахе «Холмы России» мы заняли первое и второе места. Поздравляю с этим результатом весь коллектив команды, наших партнёров, болельщиков и друзей», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

