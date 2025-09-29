«Шарль, хочу убить тебя!» Сайнс рассказал детали о поездке на микроавтобусе с Леклером

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») рассказал детали совместной поездки с Шарлем Леклером («Феррари») на микроавтобусе из Генуи в Монако после Гран-при Азербайджана.

«В общем, мы вот-вот должны были приземлиться в Ницце, и вдруг к нам подошёл капитан и сказал: «Парни, послушайте, на Ниццу вот-вот обрушится очень, очень сильный шторм, не хотели бы вы, чтобы мы изменили курс, если мы приблизимся, будет очень трясти. На вашем месте я, вероятно, принял бы решение приземлиться в Генуе, это два часа езды до Монако». И Шарль тут же сказал: «Да, пожалуйста, сообщи всем, что мы летим в Геную, я не хочу рисковать», а я такой: «Дай мне взглянуть на радар». Было уже около полуночи, я хотел побыстрее приземлиться и оказаться дома.

Я хорошо знаю капитана и доверяю ему, как и авиакомпании. Я могу терпеть некоторые неудобства, а он явно не мог. И сказал: «Хорошо, мы приземляемся в Генуе». Затем, когда мы уже собирались приземлиться, мы увидели, что Тото Вольф, Олли Берман и Джордж Расселл летели прямо перед нами, и мы отправили им сообщение, спрашивая, как прошла их посадка. Думая, что, конечно, у них была действительно сложная посадка. И они ответили: «Нет, всё было в полном порядке».

После этого я не сдержался и сказал: «Шарль, я хочу убить тебя прямо сейчас». В общем, мы предпочли безопасный путь. И после этого Шарль начал очень, очень злиться на себя. «Я не должен был так аккуратничать! Ты прав», — сказал Сайнс на мероприятии «Уильямса».