Четырёхкратный чемпион IndyCar — о суде с «Маклареном»: первое Рождество без этой драмы

28-летний испанский гонщик и четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу, представляющий команду Chip Ganassi Racing, высказался о судебном разбирательстве с «Маклареном».

«Самое время, не так ли? Хорошо, что это закончится в этом году. И я, очевидно, не знаю, как всё сложится и как всё пройдёт. Я впервые в суде, так что на самом деле не знаешь, чего ожидать. Но я рад, что это будет первое Рождество за долгое время, которое пройдёт без этой драмы», — приводит слова Палоу издание Fox News.

В 2022-м в Chip Ganassi Racing объявили о продлении контракта с Алексом на сезон-2023, однако тот опроверг это в социальных сетях. Позже в «Макларене» объявили о присоединении испанца к коллективу. Согласно информации, Палоу должен был также стать резервным гонщиком британцев в Формуле-1. После этого возник скандал с «Альпин» и Оскаром Пиастри, в результате чего австралиец присоединился к «оранжевым» в Ф-1.

После судебных тяжб в США Палоу остался в Chip Ganassi Racing на ещё один сезон, а в 2024-м отказался переходить в «Макларен», продлив соглашение с предыдущей командой.

