Джереми Кларксон отреагировал на смерть бульдога Льюиса Хэмилтона Роско

Джереми Кларксон отреагировал на смерть бульдога Льюиса Хэмилтона Роско
Комментарии

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон выразил соболезнования в связи со смертью бульдога семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, Роско.

«Очень жаль это слышать. Просто ужасно», — написал Кларксон в социальных сетях под сообщением Хэмилтона.

О смерти Роско Хэмилтон сообщил вчера, 29 сентября. Впервые бульдог появился в паддоке Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Великобритании после того, как восстановился после перенесённой пневмонии. До этого Льюис сообщал, что переживает из-за самочувствия своего возрастного питомца.

Ранее соболезнования в связи со смертью Роско выразили в команде Хэмилтона «Феррари».

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании:

Комментарии
