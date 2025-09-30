Скидки
Штайнер назвал самую большую проблему перехода Хэмилтона в «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер связал сложности, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон в «Феррари», с чрезмерными ожиданиями вокруг перехода британца в команду из Маранелло.

«Думаю, самая большая проблема — это ожидания, которые возникли ещё в прошлом году, когда объявили о переходе. Ожидалось, что Льюис вернётся, чтобы выиграть восьмой титул вместе с «Феррари». Ведь в то время, когда это объявили, «Феррари» была очень сильна. Речь о второй половине прошлого сезона. Это мечта, в которую все верили, включая меня. А потом пришла реальность, и угадайте что — мы все разочарованы», — сказал Штайнер на канале Inside Line F1 Podcast в YouTube.

