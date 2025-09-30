Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» состоится 4 и 5 октября в Ростове-на-Дону

4 и 5 октября в Ростове-на-Дону на территории спортивного комплекса «Ростов Арена» состоится Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС».

Участие в высшем официальном соревновании по дисциплине «дрифт» в России примут 33 пилота со всей страны. В статусе действующего двукратного чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии в Ростов-на-Дону приедет Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт»), выигравший главный турнир страны RDS GP в минувшие выходные в Москве. Участие в «Суперфинале РДС» примут все спортсмены первой десятки турнирной таблицы RDS GP сезона-2025, среди которых: действующий обладатель Кубка России по дрифту, четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto), чемпион RDS GP прошлого года Артём Шабанов (TimeUp), вице-чемпионы RDS GP Антон Козлов (Carville Racing), Евгений Лосев и Дамир Идиятулин (оба – Fresh Racing).

Фото: Пресс-служба RDS GP

На специально подготовленной гоночной трассе у стадиона «Ростов Арена» со звёздами Гран-При Российской Дрифт Серии сразятся топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Вице-чемпион RDS Open PRO Фёдор Воробьёв выступит на 1000-сильном ВАЗ-2105 «ЖигаЦарь». За главный трофей российского дрифта также будут бороться: бронзовый призёр RDS Open PRO Сергей Корнеев, призёры этапов RDS Open сезона-2025 Валерий Богочаров, Михаил Давидянц и Арсений Варавин, а также другие спортсмены «второго дивизиона» Российской Дрифт Серии.

В командном зачёте «Суперфинала РДС» за места на пьедестале почёта будут бороться сразу 10 коллективов.

Расписание Кубка России «TEBOIL Суперфинал РДС», «Ростов Арена».

4 октября, суббота:

9:30-12:30 — квалификационные заезды;

13:00-14:00 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе;

14:30-17:30 — квалификационные заезды.

5 октября, воскресенье:

10:00-12:25 — парные заезды Топ-32;

13:30-16:50 — парные заезды Топ-16, топ-8, топ-4, финалы;

17:00 — церемония награждения.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Следить за событиями в Ростове-на-Дону в рамках Кубка России по дрифту 2025 года можно будет как с трибун на площадке «Ростов Арены», так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Билеты можно приобрести онлайн и в кассе на входе на соревнование. Мероприятие не имеет возрастных ограничений.

Статистика Кубка России «Суперфинал РДС», 2024 год:

квалификация пилотов RDS GP: Сергей Кузнецов (100 баллов);

квалификация пилотов RDS Europe: Иван Пальмин (98,5 баллов);

топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Роман Тиводар, Иван Пальмин.

Топовые дрифт-серии России: