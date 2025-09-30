Скидки
Карун Чандхок назвал двух нынешних пилотов Ф-1, которых бы взял в свою команду

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок рассказал, кого бы выбрал в команду, если бы был её руководителем. У Чандхока поинтересовались, каких двух действующих пилотов, а также какой мотор и поставщика комплектующих он бы предпочёл.

«Думаю, я бы выбрал Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри с «Маклареном» и «Мерседесом», — приводит слова Чандхока F1oversteer со ссылкой на Reddit.

Напомним, Ферстаппен выступает за «Ред Булл», а Пиастри является гонщиком «Макларена». В настоящий момент Оскар — лидер чемпионата. В его активе 324 очка. Макс располагается на третьей позиции (255 баллов).

