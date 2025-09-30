Скидки
Ральф Шумахер ответил, что должен делать Хэмилтон для успеха в «Феррари»

Ральф Шумахер ответил, что должен делать Хэмилтон для успеха в «Феррари»
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер по окончании Гран-при Азербайджана поделился мнением о взаимодействии Льюиса Хэмилтона с «Феррари» и инженерами. В Баку британец показал восьмой результат.

«Нужно поставить себя на его место. Учитывая опыт и влияние Льюиса, можно судить, что он делает отчёты и уже помогает в разработке нового болида. Честно говоря, даже если бы я не был семикратным чемпионом мира — а все знают, что я выиграл всего несколько Гран-при — я бы получил шины, которые мне нужны. Если я говорил, что собираюсь перейти с дождевых шин на слики, обсуждений тоже не возникало. В конечном итоге пилот сам лучше всего знает условия на трассе и может правильно оценивать ситуацию. На мой взгляд, он должен отстаивать свою позицию и не перекладывать вину на других. Тогда квалификация, вероятно, выглядела бы иначе. Именно этого можно ожидать от семикратного чемпиона мира», — сказал Шумахер на канале Sky Sport Formel 1 в YouTube.

