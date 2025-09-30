Скидки
Сестра Ферстаппена показала подборку фото с Максом в день его рождения

Виктория Ферстаппен поздравила своего брата пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с днём рождения. Сегодня, 30 сентября, четырёхкратному чемпиону Формулы-1 исполнилось 28 лет. На своей странице в социальных сетях Виктория показала подборку общих фото с Максом.

Фото: Из личного архива Виктории Ферстаппен

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1 сезона 2025. Он набрал 255 очков. Лидером является австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 324 балла. При этом Макс сумел одержать победы на Гран-при Италии и Азербайджана, что позволило ему сократить отставание от соперников.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок назвал двух нынешних пилотов «Королевских гонок», которых бы взял в свою команду.

