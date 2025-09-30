«Мерседес» обратился к Льюису Хэмилтону после смерти бульдога Роско

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» выразила соболезнования в связи со смертью бульдога семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, Роско.

«Наши мысли с тобой, Льюис. Роско принёс столько радости тем, кто его встретил. Он всегда будет частью нашей семьи», — говорится в сообщении «Мерседеса», размещённом в социальных сетях под сообщением Хэмилтона.

Хэмилтон в настоящий момент выступает за «Феррари». До перехода в итальянскую команду он был гонщиком «Мерседеса», в составе которого выиграл шесть чемпионских титулов в период с 2014 по 2020 год. Роско часто сопровождал Льюиса в паддоке.

Сейчас британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 121 очко.

Материалы по теме Джереми Кларксон отреагировал на смерть бульдога Льюиса Хэмилтона Роско

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании: