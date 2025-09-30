Штайнер дал совет «Макларену» на фоне двух подряд побед Ферстаппена в Гран-при

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер посоветовал «Макларену» изменить свой подход и сделать ставку на одного из пилотов в борьбе за титул чемпиона мира из-за растущей угрозы со стороны Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Ранее нидерландец выиграл Гран-при Италии и Азербайджана.

«Сказал бы, что у Макса есть шанс, однако не стану утверждать, что он выиграет. Но всё же на данный момент шанс есть. Не думаю, что «Феррари» может вклиниться в борьбу.

«Мерседес» в некоторых гонках очень хорош, только таких гонок очень мало. Может быть, одна. Поэтому даже если у Макса будет лучшая машина, он всё равно не выиграет все гонки.

Но это может сделать борьбу конкурентной. Так что «Макларен» должен изменить «правило папайи» и поддержать одного пилота. Возможно, им следовало сделать это немного раньше. Очевидно, они думают о справедливости и даже готовы потерять ради неё. Я бы так не делал», – сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

