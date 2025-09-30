Названа внушительная сумма, которую требует «Макларен» за сорвавшийся переход Алекса Палоу

В Лондоне (Великобритания) начался судебный процесс McLaren Racing против четырёхкратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу из-за сорванного перехода гонщика в команду. Как информирует Reuters, «Макларен» требует $ 19,7 млн.

Компания утверждает, что Палоу нарушил контракт, заключённый в конце 2022 года, когда он отказался перейти в команду Arrow McLaren для участия в IndyCar начиная с 2024 года. Вместо этого Алекс остался в Chip Ganassi Racing. Как считает «Макларен», действия пилота привели к упущенным возможностям на трассе, потере спонсорских контрактов и необходимости дополнительных выплат. Палоу признал нарушение контракта, но его адвокаты оспаривают заявленные убытки.

Сообщается, что среди свидетелей на суде ожидаются сам Палоу и исполнительный директор «Макларена» Зак Браун. Слушания продлятся до ноября.

