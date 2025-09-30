Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл хочет нанять независимого менеджера и отказаться от услуг Вольфа — Autosport Web

Расселл хочет нанять независимого менеджера и отказаться от услуг Вольфа — Autosport Web
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл хочет отказаться от менеджерских услуг руководителя команды Тото Вольфа для ведения дальнейших переговоров о новом контакте, сообщает издание Autosport Web.

По информации ресурса, изначально Расселл настаивал на трёхлетнем соглашении с заплатой около 20 млн за сезон, однако Вольф не готов увеличивать заработок британца сверх половины этой суммы. Теперь же британец готов принять однолетний контакт, но не хочет снижать финансовые требования.

Также сообщается, что Расселл намерен внести в соглашение пункт, учитывающий его возможное преимущество над напарником итальянцем Андреа Кими Антонелли, чтобы обезопасить себя на случай перехода звездного голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Материалы по теме
«Мерседес» обратился к Льюису Хэмилтону после смерти бульдога Роско

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android