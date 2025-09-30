Расселл хочет нанять независимого менеджера и отказаться от услуг Вольфа — Autosport Web

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл хочет отказаться от менеджерских услуг руководителя команды Тото Вольфа для ведения дальнейших переговоров о новом контакте, сообщает издание Autosport Web.

По информации ресурса, изначально Расселл настаивал на трёхлетнем соглашении с заплатой около 20 млн за сезон, однако Вольф не готов увеличивать заработок британца сверх половины этой суммы. Теперь же британец готов принять однолетний контакт, но не хочет снижать финансовые требования.

Также сообщается, что Расселл намерен внести в соглашение пункт, учитывающий его возможное преимущество над напарником итальянцем Андреа Кими Антонелли, чтобы обезопасить себя на случай перехода звездного голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Материалы по теме «Мерседес» обратился к Льюису Хэмилтону после смерти бульдога Роско

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг: