Палмер назвал главной проблемой «Феррари» ошибки в исполнении

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что в 2025 году главным слабым местом «Феррари» остаётся исполнение на трассе. По его словам, именно из-за ошибок команда теряет результаты, на которые позволяет рассчитывать скорость машины.

«Всё ещё думаю, что у «Феррари» есть машина быстрее, чем у «Мерседес», но у них не получается реализовать свой потенциал. В Баку Хэмилтон вылетел из квалификации на старом комплекте «софта», Леклер разбил машину в Q3, и они стартовали только 10-м и 12-м. Это слишком далеко от уровня, на который способен этот автомобиль», — приводит слова Палмера Crash со ссылкой на подкаст F1Nation.