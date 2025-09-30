Физикелла назвал сотрудничество Хорнера и Бриаторе хорошим вариантом для «Альпин»

Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла считает, что бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер может вернуться в чемпионат и стать частью проекта «Альпин». По его мнению, совместная работа бывшего руководителя «Ред Булл» и Флавио Бриаторе могла бы стать удачным решением для команды.

«Думаю, Хорнер может вернуться в Формулу-1. Сначала он был пилотом, а потом 20 лет руководил «Ред Булл», где выиграл всё. Конечно, Кристиан один из лучших руководителей в спорте. Возможно, сотрудничество Хорнера и Бриаторе могло бы стать хорошим вариантом для «Альпин», – приводит слова Физикеллы Planet F1.