Хэмилтон не ждёт побед «Феррари» над «Маклареном» и «Ред Булл» в 2025 году

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что «Феррари» вряд ли сможет обойти лидирующие команды в оставшихся гонках Формулы-1 сезона-2025. По мнению Хэмилтона, команда «Феррари» пока что уступает в темпе главным соперникам.

«Не думаю, что у нас есть трасса, где мы можем опередить «Макларен» или, возможно, «Ред Булл». Они впереди на любой гонке, не ожидаю изменений. Но если удастся максимально раскрыть потенциал машины, в частности снизить дорожный просвет, тогда мы сможем немного приблизиться», – приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, эксперт Марк Зурер высказался о проблемах Хэмилтона в «Феррари».