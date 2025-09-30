Скидки
Менеджер Леклера не обсуждал переход пилота «Феррари» с другими командами — GPBlog

Менеджер Леклера не обсуждал переход пилота «Феррари» с другими командами — GPBlog
Менеджер Шарля Леклера Николя Тодт не вёл переговоров о будущем монегаска с «Мерседесом», «Маклареном» и «Астон Мартин». Об этом сообщает GPblog, опровергая слухи о возможном уходе пилота из «Феррари». Леклер остается полностью сосредоточен на работе в своей команде и продолжает участвовать в реализации долгосрочных планов «Феррари».

При этом подтверждается, что в Монце Тодт действительно встречался с руководителем «Макларена» Андреа Стеллой и бизнес-директором Алессандро Алунни Брави. Однако предметом разговора был не Леклер, а норвежский юниор Мартинус Стенсхорн, который недавно поднялся из Формулы-3 в Формулу-2.

