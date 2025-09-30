Ландо Норрис заявил о прогрессе в оценке рисков на трассе в Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что продолжает допускать ошибки в квалификациях, но отметил, что стал лучше понимать риски на трассе и управлять ими. По словам британца, за счёт этого он добился прогресса в выступлениях и смог сократить потери очков, которые ранее возникали из-за ошибок.

«Всё ещё совершаю ошибки, это не прекратилось. Некоторые из них, возможно, не такие серьёзные, как авария в Саудовской Аравии или в Китае, когда потеря нескольких позиций стоила мне множества очков. Стараюсь становиться лучше во всём — как на трассе, так и вне её. Понимание риска помогает мне иногда сознательно терять небольшую долю времени на круге, чтобы не допустить более крупной ошибки, которая стоила бы значительно больше. В целом, благодаря работе за кулисами я улучшил понимание машины и свои навыки вождения», — приводит слова Норриса RacingNews365.