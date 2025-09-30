Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис заявил о прогрессе в оценке рисков на трассе в Ф-1

Ландо Норрис заявил о прогрессе в оценке рисков на трассе в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что продолжает допускать ошибки в квалификациях, но отметил, что стал лучше понимать риски на трассе и управлять ими. По словам британца, за счёт этого он добился прогресса в выступлениях и смог сократить потери очков, которые ранее возникали из-за ошибок.

«Всё ещё совершаю ошибки, это не прекратилось. Некоторые из них, возможно, не такие серьёзные, как авария в Саудовской Аравии или в Китае, когда потеря нескольких позиций стоила мне множества очков. Стараюсь становиться лучше во всём — как на трассе, так и вне её. Понимание риска помогает мне иногда сознательно терять небольшую долю времени на круге, чтобы не допустить более крупной ошибки, которая стоила бы значительно больше. В целом, благодаря работе за кулисами я улучшил понимание машины и свои навыки вождения», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Материалы по теме
Штайнер дал совет «Макларену» на фоне двух подряд побед Ферстаппена в Гран-при
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android