«Кадиллак» объявил цели на дебютный сезон в Формуле-1

Руководитель команды «Кадиллак» Грэм Лоудон рассказал о целях и стратегии команды на предстоящий год, подчеркнув, что основной акцент будет сделан на подготовку команды и соблюдение всех процессов, а не на конкретное место в чемпионате.

«Для меня важно, чтобы другие коллективы начали нас уважать как настоящую команду, а мы смогли выполнить все задачи без ошибок, показывая максимальный темп. Мельбурн для нас не точка назначения, а стартовая точка.

Хотим развиваться быстрее остальных, наши амбиции безграничны, и у нас есть необходимые ресурсы. Сосредоточены на том, чтобы сделать свою работу хорошо, чтобы владельцы и фанаты могли гордиться командой. Остальное придёт само», – приводит слова Лоудона Autoracer.

