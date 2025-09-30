Физикелла счиатет Флавио Бриаторе подходящим руководителем для команды «Альпин»

Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла заявил, что Флавио Бриаторе может руководить командой «Альпин» и привести её к успеху, несмотря на трудности сезона-2025. По мнению Физикеллы, опыт Бриаторе и его прошлые достижения в «Рено» делают его подходящей кандидатурой на эту роль.

«Считаю, Бриаторе — подходящий человек. Много лет работал с ним в «Рено», нам удалось выиграть два Кубка конструкторов и два титула в личном зачёте. Флавио — тот, кто нужен. С позитивом смотрю на его будущее и будущее «Альпин». Здорово видеть в пелотоне разных людей. Тото Вольф — потрясающий руководитель «Мерседеса». То же самое касается и Зака Брауна в «Макларене». В случае с «Альпин» Флавио — подходящий человек», — приводит слова Физикеллы Planet F1.