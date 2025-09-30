Леклер рассчитывает на первую победу в Сингапуре с «Феррари»

29-летний гонщик Шарль Леклер надеется одержать первую в карьере победу на Гран-при Сингапура, где ранее дважды финишировал вторым. Леклер отметил, что несмотря на сложный сезон, он рассчитывает побороться за победу на узкой городской трассе.

«Это сложный сезон. Не думаю, что мы находимся там, где хотели бы быть как команда. Лично я доволен своими выступлениями и с нетерпением жду возможности вновь вывести «Феррари» на вершину. Надеюсь, это начнется уже в Сингапуре – я люблю эту трассу, это один из моих любимых треков сезона», – приводит слова Леклера The Straits Times.

