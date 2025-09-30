Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер рассчитывает на первую победу в Сингапуре с «Феррари»

Леклер рассчитывает на первую победу в Сингапуре с «Феррари»
Комментарии

29-летний гонщик Шарль Леклер надеется одержать первую в карьере победу на Гран-при Сингапура, где ранее дважды финишировал вторым. Леклер отметил, что несмотря на сложный сезон, он рассчитывает побороться за победу на узкой городской трассе.

«Это сложный сезон. Не думаю, что мы находимся там, где хотели бы быть как команда. Лично я доволен своими выступлениями и с нетерпением жду возможности вновь вывести «Феррари» на вершину. Надеюсь, это начнется уже в Сингапуре – я люблю эту трассу, это один из моих любимых треков сезона», – приводит слова Леклера The Straits Times.

Ранее Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс рассказал детали совместной поездки с Шарлем Леклером на микроавтобусе из Генуи в Монако после Гран-при Азербайджана.

Материалы по теме
«Шарль, хочу убить тебя!» Сайнс рассказал детали о поездке на микроавтобусе с Леклером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android