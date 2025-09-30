Скидки
Марко назвал условия, при которых Ферстаппен выступит на «24 часах Ле-Мана» вместе с отцом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко допустил, что четырехкратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог бы принять участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» совместно со своим отцом Йосом Ферстаппеном, если решит завершить карьеру в Формуле-1.

«Йос поддерживает форму за счет раллийных соревнований. Он там очень быстр. Если Макс уйдет из Формулы-1, я вполне могу представить себе такой вариант. Макс просто фанат гонок и использует любую возможность выступить. В мое время мы ездили во всем, что было на трассе. Ле-Ман – это гонка, которую я сам выигрывал, и она тоже входит в планы Макса», – приводит слова Марко GPBlog.

