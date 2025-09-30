Скидки
«Мерседес» нацелен удержать второе место в Кубке конструкторов

«Мерседес» нацелен удержать второе место в Кубке конструкторов
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф обозначил задачу на заключительную часть сезона Формулы-1 — сохранение второй позиции в Кубке конструкторов. Об этом он рассказал перед предстоящим Гран-при Сингапура.

«Трасса в Сингапуре уже и сложнее технически по сравнению с Азербайджаном, где скорости выше. Но главным отличием остаются климатические условия. Несмотря на ночной формат, жара и влажность серьёзно влияют как на автомобили, так и на пилотов. Управлять этими факторами и правильно их использовать — ключевой элемент уикенда. Мы были рады вернуться на подиум в Баку и подняться на второе место в чемпионате, но понимаем, насколько плотной остаётся борьба. Поэтому нужно выкладываться на максимум в каждой гонке, чтобы сохранить эту позицию», — приводит слова Вольфа FormulaPassion.

