Читатели «Чемпионата» определили самый яркий момент сезона RDS GP — 2025

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с Российской Дрифт Серией провели спецпроект, где читатели на протяжении сезона определяли самый яркий момент каждого этапа RDS GP, а после финала на автодроме Moscow Raceway выбрали лучший момент всего чемпионата.

Победителем в голосовании стал новобранец LUKOIL Racing Drift Team Данила Воробьёв с его квалификацией на шестом этапе RDS GP. На автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пилот выдал проезд на 95 баллов и занял второе место, что стало его лучшим квалификационным результатом в дебютном сезоне.

Квалификационный заезд Данилы Воробьёва:

Выбраться из топ-32 Данила на шестом этапе не смог – в парных заездах он уступил чемпиону RDS GP 2024 года Артёму Шабанову из команды TimeUp. Однако поражение в противостоянии с обладателем титула для дебютанта турнира зазорным считать нельзя, учитывая, что юниор команды LUKOIL Racing Drift Team отлично проявил себя по ходу всего сезона-2025.

Фото: RDS GP

«Российская Дрифт Серия с каждым годом всё больше интересует и приковывает внимание читателей – и наш совместный проект, который мы реализуем вместе уже на протяжении нескольких лет, отличное тому подтверждение. Мы в «Чемпионате» стараемся не просто рассказывать об этом захватывающем виде автоспорта, но также заинтересовать и привлекать новую аудиторию, погружая её в контекст каждого этапа. Благодаря активному участию читателей мы отмечаем не только лучшие моменты одного из самых сильных и престижных чемпионатов в мире, но, как в случае с Данилой, открываем молодых и будущих звёзд российского дрифта», — сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.