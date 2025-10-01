Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Читатели «Чемпионата» определили самый яркий момент сезона RDS GP — 2025

Читатели «Чемпионата» определили самый яркий момент сезона RDS GP — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с Российской Дрифт Серией провели спецпроект, где читатели на протяжении сезона определяли самый яркий момент каждого этапа RDS GP, а после финала на автодроме Moscow Raceway выбрали лучший момент всего чемпионата.

Победителем в голосовании стал новобранец LUKOIL Racing Drift Team Данила Воробьёв с его квалификацией на шестом этапе RDS GP. На автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пилот выдал проезд на 95 баллов и занял второе место, что стало его лучшим квалификационным результатом в дебютном сезоне.

Квалификационный заезд Данилы Воробьёва:

Выбраться из топ-32 Данила на шестом этапе не смог – в парных заездах он уступил чемпиону RDS GP 2024 года Артёму Шабанову из команды TimeUp. Однако поражение в противостоянии с обладателем титула для дебютанта турнира зазорным считать нельзя, учитывая, что юниор команды LUKOIL Racing Drift Team отлично проявил себя по ходу всего сезона-2025.

Фото: RDS GP

«Российская Дрифт Серия с каждым годом всё больше интересует и приковывает внимание читателей – и наш совместный проект, который мы реализуем вместе уже на протяжении нескольких лет, отличное тому подтверждение. Мы в «Чемпионате» стараемся не просто рассказывать об этом захватывающем виде автоспорта, но также заинтересовать и привлекать новую аудиторию, погружая её в контекст каждого этапа. Благодаря активному участию читателей мы отмечаем не только лучшие моменты одного из самых сильных и престижных чемпионатов в мире, но, как в случае с Данилой, открываем молодых и будущих звёзд российского дрифта», — сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Материалы по теме
Срочно определите лучший момент сезона RDS GP!
Рейтинг
Срочно определите лучший момент сезона RDS GP!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android