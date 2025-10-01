Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-владелица «Лейкерс» отреагировала на смерть бульдога Льюиса Хэмилтона

Экс-владелица «Лейкерс» отреагировала на смерть бульдога Льюиса Хэмилтона
Комментарии

Бывшая владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс отреагировала на сообщение пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона о потере его бульдога Роско.

«Прекрасный жест памяти. Ты помог исцелить многих других, чьи сердца также разбиты», — написала Басс в социальных сетях под сообщением Хэмилтона.

О смерти Роско Хэмилтон сообщил 29 сентября. Бульдог часто сопровождал Льюиса в паддоке.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 121 очко. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (324 балла).

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android