Экс-владелица «Лейкерс» отреагировала на смерть бульдога Льюиса Хэмилтона

Бывшая владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс отреагировала на сообщение пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона о потере его бульдога Роско.

«Прекрасный жест памяти. Ты помог исцелить многих других, чьи сердца также разбиты», — написала Басс в социальных сетях под сообщением Хэмилтона.

О смерти Роско Хэмилтон сообщил 29 сентября. Бульдог часто сопровождал Льюиса в паддоке.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 121 очко. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (324 балла).

Материалы по теме Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско

Главные спортивные новости дня: