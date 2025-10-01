Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2025

С 3 по 5 октября состоится 18-й этап нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Сингапура.
Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 Гран-при Сингапура — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 3 октября:
12:30. Первая тренировка Гран-при Сингапура;
16:00. Вторая тренировка Гран-при Сингапура.
Суббота, 4 октября:
12:30. Третья тренировка Гран-при Сингапура;
16:00. Квалификация Гран-при Сингапура.
Воскресенье, 5 октября:
15:00. Гонка Гран-при Сингапура.