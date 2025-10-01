Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2025

Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

С 3 по 5 октября состоится 18-й этап нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Сингапура.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Сингапура — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 3 октября:

12:30. Первая тренировка Гран-при Сингапура;
16:00. Вторая тренировка Гран-при Сингапура.

Суббота, 4 октября:

12:30. Третья тренировка Гран-при Сингапура;
16:00. Квалификация Гран-при Сингапура.

Воскресенье, 5 октября:

15:00. Гонка Гран-при Сингапура.

Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android