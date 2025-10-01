Ферстаппен – о Гран-при Сингапура: никогда здесь не побеждал, есть незаконченные дела

Четырехкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура, который пройдет с 3 по 5 октября.

«Последние две гонки получились отличными для команды. Мы и вправду добились серьезного прогресса, нашли оптимальные настройки для машины и начали двигаться в правильном направлении.

Обе трассы, где мы выступили хорошо, не требовали высокой прижимной силы, но Сингапур сильно отличается и станет настоящим испытанием для нас. Это тяжелая трасса для гонщиков в физическом плане, суть заключается в том, чтобы почувствовать себя комфортно в некомфортных условиях. Это классная уличная трасса, на которой я никогда не побеждал, поэтому, скажем так, еще остались незаконченные дела. Нам нужна сильная команда», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».