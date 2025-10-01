Джолион Палмер: возможно, Расселл даже лучше Норриса и Пиастри

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением об уровне некоторых нынешних гонщиков.

«Ландо Норрис и Оскар Пиастри — гонщики высокого уровня, и один из них станет чемпионом. При этом полагаю, что Джордж Расселл как минимум находится в той же категории, возможно, даже лучше этих двух, но всё равно в этой группе. Кими Антонелли пока туда не попадает. Посмотрим, как сложится второй год. Сможет ли он стать более стабильным», — сказал Палмер на канале FORMULA 1 в YouTube.

Пиастри в данный момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 324 очка, Норрис располагается на второй позиции с 299 очками, Расселл — на четвёртой (212), а Антонелли – на седьмой (78).

