Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джолион Палмер: возможно, Расселл даже лучше Норриса и Пиастри

Джолион Палмер: возможно, Расселл даже лучше Норриса и Пиастри
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением об уровне некоторых нынешних гонщиков.

«Ландо Норрис и Оскар Пиастри — гонщики высокого уровня, и один из них станет чемпионом. При этом полагаю, что Джордж Расселл как минимум находится в той же категории, возможно, даже лучше этих двух, но всё равно в этой группе. Кими Антонелли пока туда не попадает. Посмотрим, как сложится второй год. Сможет ли он стать более стабильным», — сказал Палмер на канале FORMULA 1 в YouTube.

Пиастри в данный момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 324 очка, Норрис располагается на второй позиции с 299 очками, Расселл — на четвёртой (212), а Антонелли – на седьмой (78).

Материалы по теме
Расселл хочет нанять независимого менеджера и отказаться от услуг Вольфа — Autosport Web

Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android