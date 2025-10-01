Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко прокомментировал победу Ферстаппена в гонке GT3 на «Нордшляйфе»

Хельмут Марко прокомментировал победу Ферстаппена в гонке GT3 на «Нордшляйфе»
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в гонке GT3 на трассе «Нордшляйфе».

Напомним, заезд состоялся 27 сентября в рамках чемпионата NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), экипаж голландца финишировал первым после 28 кругов.

«Удивляет, как Макс это сделал. Старт и первый поворот, он обогнал двух гонщиков впереди, и все это в стиле Ферстаппена. Никто другой так не умеет.

Удивлен ли я? Впечатлен, но не удивлен. Он «привез» второму гонщику минуту… Он и на болиде Формулы-1 делает то же самое», — приводит слова Марко издание oe24.

Материалы по теме
«Уважаю его». Норрис заявил о желании выступить вне Формулы-1, упомянув Ферстаппена

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android