Хельмут Марко прокомментировал победу Ферстаппена в гонке GT3 на «Нордшляйфе»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в гонке GT3 на трассе «Нордшляйфе».

Напомним, заезд состоялся 27 сентября в рамках чемпионата NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), экипаж голландца финишировал первым после 28 кругов.

«Удивляет, как Макс это сделал. Старт и первый поворот, он обогнал двух гонщиков впереди, и все это в стиле Ферстаппена. Никто другой так не умеет.

Удивлен ли я? Впечатлен, но не удивлен. Он «привез» второму гонщику минуту… Он и на болиде Формулы-1 делает то же самое», — приводит слова Марко издание oe24.

