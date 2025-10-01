Скидки
Алан Пермейн указал, в чём Юки Цунода соответствует уровню топ-пилотов Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о бывшем гонщике команды Юки Цуноде, отметив высокий уровень японского спортсмена.

«Прежде всего меня впечатлила его скорость. До 2024 года я совсем не знал Юки, но сразу был поражён им: его скоростью, умением работать с шинами, выступлениями в квалификациях, и тем, как быстро он вообще мог разобраться с шинами.

Честно говоря, его обратная связь и то, как он ведёт себя в машине и вне её, полностью соответствуют уровню топ-пилотов. Он отличный гонщик. Это было приятным сюрпризом, когда я начал работать с ним», — приводит слова Пермейна Nextgen-Auto.

