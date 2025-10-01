Тото Вольф отреагировал на слухи об уходе Антонелли из «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о возможном переходе пилота команды итальянца Андреа Кими Антонелли в «Уильямс» (в обмен на Карлоса Сайнса) или «Альпин» из-за неубедительного дебюта в нынешнем сезоне.

«Слухи об «Альпин» и «Уильямсе» это полная чушь. Он останется здесь в 2026 году. 100%», — приводит слова Вольфа издание Sky Sport Italia.

После 17 этапов в сезоне-2024 Антонелли занимает промежуточное седьмое место в личном зачёте пилотов. Его напарник британец Джордж Расселл – четвёртый.

Ранее аналитик Дэвид Крофт объяснил, почему «Мерседесу» не нужно затягивать с новым контрактом для Антонелли.

