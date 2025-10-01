Скидки
Марко – о шансах Ферстаппена на чемпионство: с победой в Баку надежда возродилась

Марко – о шансах Ферстаппена на чемпионство: с победой в Баку надежда возродилась
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что по-прежнему не исключает победы четырехкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«С победой в Баку надежда возродилась», — приводит слова Марко издание oe24.

Напомним, после 17 из 24 этапов Ферстаппен располагается на третьей строчке в личном зачете пилотов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 299.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 212.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 165.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 121.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78.
8. Александер Албон («Уильямс») — 70.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.ъ

