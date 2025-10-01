Экс-руководитель «Феррари» ответил, в чём команда отстаёт от лидеров Формулы-1

Бывший руководитель команды «Феррари» Маурицио Арривабене поделился мнением о нынешнем положении «Скудерии».

«Когда работаешь внутри команды, знаешь определённые механизмы и определённые технические трудности. Суперкар состоит из 5000 деталей, и у тебя есть четыре года, чтобы со всем разобраться. В Формуле-1 таких компонентов уже 50 тыс. и всего шесть месяцев. Если допустишь ошибку, сталкиваешься с ней почти весь сезон, и исправить её крайне сложно. Вассёр — серьёзный человек. Он всё понимает. Мне было проще, потому что я говорил по-итальянски и улавливал все нюансы.

Мы продолжаем делать двигатели лучше, чем кто-либо другой, но немного отстаём в области композитов и аэродинамики. Английские компании в районе Оксфорда развили такие технологии и находятся впереди. Чтобы ликвидировать этот разрыв — не только в традициях, но и в экспертизе, а также в университетах, тесно связанных с производством, – нам предстоит проделать большую работу. Но мы постепенно приближаемся к цели. Нужно терпение, однако «Феррари» идёт по правильному пути», — приводит слова Арривабене Nextgen-Auto со ссылкой на Tuttosport.

