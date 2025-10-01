Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывшая модель объявила о выдвижении на пост президента ФИА

Бывшая модель объявила о выдвижении на пост президента ФИА
Комментарии

Бельгийская журналистка и бывшая модель Виржини Филиппо объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Я выдвигаю кандидатуру на пост президента ФИА. Не чтобы стать «первой», а чтобы убедиться, что не буду последней. Верю, что автоспорт должен оказывать влияние на реальный мир, делая его смелым, разнообразным и объединённым.

Как женщина с глобальными взглядами и глубокими корнями я здесь, чтобы открыть двери, которые слишком долго оставались закрыты. Давайте построим ФИА, которая будет действительно учитывать каждый голос, каждую историю и страсть. Гонка за будущее начинается сейчас», — написала Филиппо на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на второй срок — PlanetF1

Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android