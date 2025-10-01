Бывшая модель объявила о выдвижении на пост президента ФИА

Бельгийская журналистка и бывшая модель Виржини Филиппо объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Я выдвигаю кандидатуру на пост президента ФИА. Не чтобы стать «первой», а чтобы убедиться, что не буду последней. Верю, что автоспорт должен оказывать влияние на реальный мир, делая его смелым, разнообразным и объединённым.

Как женщина с глобальными взглядами и глубокими корнями я здесь, чтобы открыть двери, которые слишком долго оставались закрыты. Давайте построим ФИА, которая будет действительно учитывать каждый голос, каждую историю и страсть. Гонка за будущее начинается сейчас», — написала Филиппо на своей странице в социальных сетях.

