В «Ауди» рассказали о подготовке собственного двигателя к 2026 году

Джонатан Уитли, руководитель команды «Кик-Заубер», готовящейся дебютировать под брендом «Ауди» в 2026 году, рассказал о подготовке собственного двигателя к первому сезону в Формуле-1.

«Преимущественно мы сосредоточены на следующем сезоне. И пока движемся согласно плану. Наш двигатель уже какое-то время тестируется на динамометрическом стенде, и в настоящий момент нашим приоритетом является надёжность, поскольку до первых заездов на трассе осталось немного.

В декабре мы впервые соединим шасси и двигатель, и это станет по-настоящему важным моментом для проекта «Ауди». Естественно, наша работа на симуляторе также начинается двигаться в сторону 2026 года, но пока рано говорить о результатах. Мы должны дождаться квалификации в Мельбурне», — приводит слова Уитли Autoracer.