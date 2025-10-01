Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Франко Колапинто ответил, за счёт чего «Альпин» может стать одним из лидеров Формулы-1

Франко Колапинто ответил, за счёт чего «Альпин» может стать одним из лидеров Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто поделился впечатлениями о работе с исполнительным советником команды Флавио Бриаторе.

«У меня очень хорошие отношения с Бриаторе. Он строг со всеми. Его способ заставлять команду работать и мотивировать людей иногда кажется слишком жёстким, особенно если его ещё не знаешь. Но я верю в него и считаю, что он сможет вывести гоночный коллектив вперёд и вернуть «Альпин» в лидеры. В этом году я многому у него научился, он сделал меня гораздо сильнее, в том числе в психологическом плане.

Я действительно верю, что такие моменты, когда всё только начинает улучшаться и мы начинаем побеждать, показывать хорошие результаты и бороться за высокие позиции, имеют решающее значение. Я очень благодарен ему за предоставленную возможность и за весь процесс, через который мы сейчас проходим», — сказал Колапинто в подкасте Beyond the Grid.

Материалы по теме
Дуэн может вернуться на роль боевого пилота «Альпин» — PlanetF1

Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android