Франко Колапинто ответил, за счёт чего «Альпин» может стать одним из лидеров Формулы-1

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто поделился впечатлениями о работе с исполнительным советником команды Флавио Бриаторе.

«У меня очень хорошие отношения с Бриаторе. Он строг со всеми. Его способ заставлять команду работать и мотивировать людей иногда кажется слишком жёстким, особенно если его ещё не знаешь. Но я верю в него и считаю, что он сможет вывести гоночный коллектив вперёд и вернуть «Альпин» в лидеры. В этом году я многому у него научился, он сделал меня гораздо сильнее, в том числе в психологическом плане.

Я действительно верю, что такие моменты, когда всё только начинает улучшаться и мы начинаем побеждать, показывать хорошие результаты и бороться за высокие позиции, имеют решающее значение. Я очень благодарен ему за предоставленную возможность и за весь процесс, через который мы сейчас проходим», — сказал Колапинто в подкасте Beyond the Grid.

Материалы по теме Дуэн может вернуться на роль боевого пилота «Альпин» — PlanetF1

Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1: