Экс-гонщик «Хааса» стал пилотом симулятора «Кадиллака»

Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди подписал контракт с командой Формулы-1 «Кадиллак». Об этом сообщил сам гонщик в своих социальных сетях.

Бразилец рассказал, что уже несколько месяцев работает на симуляторе «Кадиллака» и помогает американскому коллективу развивать болид на сезон-2026.

Напомним, на счету Фиттипальди есть два Гран-при в составе другой американской команды — «Хааса» — в 2020 году.

Последние годы потомок легендарного Эмерсона Фиттипальди проводил в IndyCar, чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA.

Напомним, 25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате мира. Гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.