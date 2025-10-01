Стал известен план лидера Формулы-2 Форнароли на следующий сезон — GPBlog

Итальянский пилот Формулы-2 Леонардо Форнароли в настоящий момент ведёт переговоры с командами Формулы-1 о роли резервного гонщика на сезон-2026. Об этом сообщает GPblog.

Как информирует источник, наиболее логичным в этой ситуации является сотрудничество с «Ауди» или «Кадиллаком». При этом Леонардо планирует стать пилотом по развитию и резервным в одной из команд, после чего обеспечить себе место на стартовой решётке в 2027 году.

Напомним, Форнароли является действующим чемпионом Формулы-3 и лидером чемпионата Формулы-2. Примечательно, что Форнароли выиграл титул в Формуле-3, не одержав ни одной победы за весь чемпионат.