ФИА повысила ограничение скорости на пит-лейне на Гран-при Сингапура

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение повысить ограничение скорости на пит-лейне на предстоящем Гран-при Сингапура. Об этом сообщает RacingNews365.

Как сообщает источник, в 2025 году на Гран-при Сингапура лимит был повышен до стандартных 80 км/ч. Ранее он составлял 60 км/ч.

Решение призвано снизить время для проведения пит-стопа и мотивировать команды выбирать стратегии с большим количеством остановок.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.

