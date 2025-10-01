Скидки
Авто Новости

Вассёр рассказал о задачах «Феррари» на Гран-при Сингапура

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об ожиданиях от Гран-при Сингапура.

«Сингапур является одной из самых требовательных трасс в сезоне как для пилотов, так и для всей команды. Конфигурация трассы, ночные условия и высокая вероятность появления на трассе машины безопасности — это делает предстоящий Гран-при настоящей проверкой концентрации и возможности адаптироваться. В этом году добавится ещё одна переменная — новое ограничение скорости на пит-лейне, что может повлиять на стратегию.

Квалификация снова сыграет определяющую роль, так что нам нужно извлечь максимум из каждой из сессий, чтобы оказаться на как можно более высокой стартовой позиции. Наша задача — реализовать свой потенциал. На последних нескольких этапах мы видели, как небольшие детали способны повлиять на количество набранных очков», — приводит слова Вассёра официальный сайт команды.

