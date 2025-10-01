Скидки
«Моё хобби — сауна». Цунода — о подготовке к Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своих ожиданиях от Гран-при Сингапура.

«Я люблю Сингапур. По правде говоря, я наслаждаюсь заездами там. Подготовка к этому Гран-при, как и всегда, очень интенсивная. Моё хобби — сауна, так что у меня хорошие ощущения», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 3 по 5 октября на трассе «Марина-Бэй».

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.

