Ферстаппен: «Ред Булл» снова ощущается как семья

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об атмосфере в команде после увольнения с поста руководителя коллектива Кристиана Хорнера.

«Конечно, ситуация была турбулентной. В итоге мы всё обсудили. Должен сказать, что сейчас в команде хорошая обстановка, как и должно быть. Конечно, я надеюсь на новые успехи. Должен сказать, семья «Ред Булл» – это высший уровень. Мы давно вместе, и я всегда говорил, что хочу выступать тут до конца своей карьеры. Так и остаётся, это моя мечта.

С тех пор многое изменилось. Но команда снова ощущается как семья. Мы всегда обсуждали будущее открыто. Нужно делать это так, как делается в семье», — приводит слова Ферстаппена Sky Deutschland.

