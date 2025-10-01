Скидки
Куартараро: теперь Маркес — легенда

Куартараро: теперь Маркес — легенда
Французский гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро высказался о досрочном завоевании Марком Маркесом титула сезона-2025 в MotoGP.

«Он больше чем спортсмен. Теперь он легенда. Он уже был таким. Даже меня растрогало видео, которое показали Марку на Гран-при Японии. Если вспомнить травму, риск со сменой коллектива и всё то, чего он добился в этом году, особенно настолько доминируя… Это невероятно. Нечто потрясающее. Я невероятно рад за него, он пережил по-настоящему сложные времена и полностью заслужил это», – приводит слова Куартараро Autosport.

Марк оформил своё седьмое чемпионство по итогам основной гонки Гран-при Японии, где финишировал вторым. Для Маркеса, проводящего первый сезон за «Дукати», это первый титул с итальянским производителем. Шесть других он завоевал с «Хондой».

