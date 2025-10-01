Скидки
Организатор гонок на «Нордшляйфе»: Ферстаппен доказал, что он настоящий гонщик

Управляющий директор VLN, занимающейся организацией гонок на «Северной петле» трассы «Нюрбургринг» в серии NLS, Марк Йегер высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в гонке на легендарном автодроме.

«Видеть, как Макс пилотирует в NLS, – фантастический опыт, я под впечатлением от его выступления. Он доказал, что он настоящий гонщик. Ему вовсе не хотелось получать лицензию, но он просто сделал это. Считаю, опыт заездов здесь на скромном «Каймане» пошёл ему на пользу. Мы очень благодарны за то международное внимание, которое он нам обеспечил.

Мы с нетерпением ждем объявления о его новых выступлениях в нашей серии в будущем. Действующий чемпион Формулы-1 за рулём машины GT3 на «Нордшляйфе» — плюс не только для нас, трассы, региона, но и для гонок GT во всём мире», – приводит слова Йегера GPBlog.

