Зак Браун заработал за 2024 год больше, чем Норрис и Пиастри

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун стал одним из самых высокооплачиваемых боссов в современной Формуле-1. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По итогам 2024 года, когда команда впервые с 1998 года сумела завоевать Кубок конструкторов, Браун заработал $ 50,3 млн. Примечательно, что эта сумма серьёзно превышает зарплату пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Базовый оклад пилотов составляет, по данным различных источников, от $ 20 млн до $ 35 млн.

Заработок Брауна вырос за один год почти на $ 15 млн — в 2023 году Зак заработал $ 35,6 млн.

Напомним, «Макларен» в этом сезоне лидирует в Кубке конструкторов и близок к завоеванию второго трофея подряд.