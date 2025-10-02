Окон попал на обложку французского Forbes

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон попал на обложку французской версии журнала Forbes.

«Выйдя из скромной обстановки, Эстебан Окон пробился на вершину ультраэлитарного вида спорта: Формулы-1.

У него уже несколько подиумов, а на Гран-при Венгрии 2021 года он выиграл свой первый Гран-при. С сегодняшнего дня его образ простирается далеко за рамки трасс. Он вызывает интерес больших домов и постепенно завоёвывает своё место в мире роскоши. Встречайте чемпиона, который сочетает в себе производительность, стиль и видение», — гласит описание номера.

Фото: Forbes

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл», действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.