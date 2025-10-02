Скидки
Окон попал на обложку французского Forbes

Окон попал на обложку французского Forbes
Комментарии

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон попал на обложку французской версии журнала Forbes.

«Выйдя из скромной обстановки, Эстебан Окон пробился на вершину ультраэлитарного вида спорта: Формулы-1.

У него уже несколько подиумов, а на Гран-при Венгрии 2021 года он выиграл свой первый Гран-при. С сегодняшнего дня его образ простирается далеко за рамки трасс. Он вызывает интерес больших домов и постепенно завоёвывает своё место в мире роскоши. Встречайте чемпиона, который сочетает в себе производительность, стиль и видение», — гласит описание номера.

Фото: Forbes

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл», действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.

Фото
Эстебан Окон получил тюнингованную Lamborghini от Mansory и стал партнёром ателье
Комментарии
