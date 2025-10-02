Владелец «Ред Булл» хочет вернуть Албона и готов заплатить «Уильямсу» из своего кармана

Чалерм Ювидья, сын соучредителя «Ред Булл» Чалео Ювидьи, мажоритарный владелец Red Bull GmbH, рассчитывает вернуть в австрийскую команду тайско-британского пилота Алекса Албона. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Как информирует источник, Ювидья готов из личных средств оплатить неустойку за досрочное расторжение контракта Алекса с британской командой «Уильямс».

Действующий контракт Албона с «Уильямсом» рассчитан до конца сезона-2027.

Как сообщалось ранее, «Ред Булл» в межсезонье пытался переманить Албона обратно, однако команда получила отказ от пилота.

Напомним, Албон выступал в составе «Ред Булл» с 2019 по 2021 год.