Хэмилтон объяснил, что ему нужно сделать для прогресса в «Феррари»

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о возможности своего прогресса в выступлениях за итальянскую команду перед Гран-при Сингапура.

«Думаю, что некоторые улучшения могут быть сделаны касательно того, насколько агрессивным я могу быть. Машина быстра, но я всё ещё не уверен в тормозах на 100%, когда атакую. В Монце я был уверен, но в Баку с настройками, которые у нас были, ощущения были не лучшими. Но прогресс есть», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Ранее Гюнтер Штайнер назвал самую большую проблему перехода Хэмилтона в «Феррари».

