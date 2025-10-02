Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон объяснил, что ему нужно сделать для прогресса в «Феррари»

Хэмилтон объяснил, что ему нужно сделать для прогресса в «Феррари»
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о возможности своего прогресса в выступлениях за итальянскую команду перед Гран-при Сингапура.

«Думаю, что некоторые улучшения могут быть сделаны касательно того, насколько агрессивным я могу быть. Машина быстра, но я всё ещё не уверен в тормозах на 100%, когда атакую. В Монце я был уверен, но в Баку с настройками, которые у нас были, ощущения были не лучшими. Но прогресс есть», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Ранее Гюнтер Штайнер назвал самую большую проблему перехода Хэмилтона в «Феррари».

Материалы по теме
Штайнер назвал самую большую проблему перехода Хэмилтона в «Феррари»

Фанат бросил кроссовок в Хэмилтона

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android