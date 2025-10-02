Видео: Сайнс и Сайнс-старший прокатили друг друга на прототипе «Дакара»

В социальных сетях появился видеоролик, записанный в сентябре 2025-го. На его кадрах — 31-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») и его отец и раллийный гонщик Карлос Сайнс-старший прокатились на прототипе «Форд Рэптор Т1+».

Испытания проводились в преддверии Ралли Марокко — 2025 и «Дакара-2026». Изначально пилот «Королевских гонок» занял место штурмана — Лукаса Круза. Затем отец и сын поменялись местами, так как представитель «Уильямса» захотел опробовать прототип, а Сайнс-старший стал его штурманом.

Перед началом сезона-2025, когда Сайнс покидал состав «Феррари», в итальянском коллективе устроили прощание для испанца, позволив ему проехать в Маранелло вместе со своим папой на болидах Формулы-1.