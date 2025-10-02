Экс-пилот Ф-1: Норрис и Пиастри не смогут терять очки, если Ферстаппен выиграет ещё раз

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе высказался о победах четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на этапах в Италии и Азербайджане.

«Вот в чём заключается проблема для Андреа Стеллы: если Макс [Ферстаппен] продолжит в том же духе в следующих двух гонках, даже выиграет ещё раз, «Макларену» придётся сказать «теперь нам нужен командный приказ». Команда не сможет позволить Норрису и Пиастри терять очки», — приводит слова Патрезе издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее Норрис заявил о желании выступить вне Формулы-1, упомянув Ферстаппена.

